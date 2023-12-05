إسبانيا.. رئيس الوزراء الأسبق ينتقد سانشيز بسبب توبيخ نتنياهو

وجّه رئيس الوزراء الإسباني الأسبق خوسيه أزنار انتقادًا لاذعًا للرئيس الحالي للحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، متهمًا إياه بارتكاب "خطأ دبلوماسي فادح" في زيارته الأخيرة إلى إسرائيل.

موقع "إنفوباي" الإخباري أشار إلى أن هذا "الخطأ" يتعلق بإقدام سانشيز، في زيارته الأخيرة إلى إسرائيل، على توبيخ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على رده على هجوم حماس المسلح في الـ7 من تشرين الأول/ أكتوبر، وهو ما لم يفعله أي زعيم دولي آخر، وفق الموقع.

وبحسب الموقع، تساءل أزنار: ما إذا كانت إسبانيا ستفعله لو تعرضت لهجوم مماثل، وما إذا كان من الممكن "انتقادها" لممارسة "حقها المشروع في الدفاع" مثلما تفعل تل أبيب، كما يزعم.