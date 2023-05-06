في أول ظهور منذ شهر.. برلسكوني يرسل رسالة مصورة إلى حزبه من المستشفى

أرسل رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني رسالة مصورة إلى حزبه فورزا إيطاليا (إيطاليا إلى الأمام) اليوم السبت، في أول ظهور له منذ دخوله المستشفى قبل شهر، قائلا إنه مستعد للعودة إلى العمل.

وظهر برلسكوني (86 عاما) مرتديا قميصا أزرق وبذلة ويضع مساحيق تجميل بكثافة وهو يجلس خلف مكتب وخلفه علم إيطالي وآخر أوروبي إلى جوار لافتة للحزب.

وقال: "لم أتوقف قط، ولا حتى في الأسابيع القليلة الماضية. عملت على الهيكل الجديد للحزب وأنا مستعد للعودة إلى العمل معكم والكفاح إلى جواركم في معاركنا من أجل الحرية".