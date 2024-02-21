ادعاء نيويورك يلوح بالاستيلاء على عقارات ترامب

لوَّحت المدعية العامة في مدينة نيويورك، ليتيتيا جيمس، باستعدادها للاستيلاء على أصول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إذا لم يتمكَّن من تدبير أموال الغرامة المفروضة عليه بقيمة 354 مليون دولار في قضية الاحتيال المدني.

وبحسب تقرير نشرته "شبكة ABC"، أمس الثلاثاء، أكدت جيمس "إذا لم يكن لديه أموال لسداد الغرامة، فسنسعى إلى تنفيذ الحكم من خلال المحكمة، كما سنطلب من القاضي مصادرة أصوله".

وحددت المدعية العامة الأصول التي ينوي فريق مكتبها بسط يديه عليها، والمتمثلة بناطحة سحاب ترامب رقم 40 في وول ستريت، في حال لم يتمكن من تسديد الغرامة.