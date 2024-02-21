ادعاء نيويورك يلوح بالاستيلاء على عقارات ترامب
لوَّحت المدعية العامة في مدينة نيويورك، ليتيتيا جيمس، باستعدادها للاستيلاء على أصول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إذا لم يتمكَّن من تدبير أموال الغرامة المفروضة عليه بقيمة 354 مليون دولار في قضية الاحتيال المدني.
وبحسب تقرير نشرته "شبكة ABC"، أمس الثلاثاء، أكدت جيمس "إذا لم يكن لديه أموال لسداد الغرامة، فسنسعى إلى تنفيذ الحكم من خلال المحكمة، كما سنطلب من القاضي مصادرة أصوله".
وحددت المدعية العامة الأصول التي ينوي فريق مكتبها بسط يديه عليها، والمتمثلة بناطحة سحاب ترامب رقم 40 في وول ستريت، في حال لم يتمكن من تسديد الغرامة.
وأضافت المدعية العامة في نيويورك: "نحن على استعداد للتأكد من دفع الحكم لسكان نيويورك"، قائلة: "ألقي نظرة على 40 وول ستريت كل يوم"، وذلك في إشارة إلى برج ترامب.
وأكدت جيمس: "الاحتيال المالي ليس جريمة بلا ضحايا. لقد شارك في كم هائل من الاحتيال ولم يكن مجرد خطأ بسيط، إذ إن الاختلافات مبالغ فيها إلى حد كبير، وكان حجم الاحتيال مذهلاً".
وشددت على ضرورة تطبيق القانون على الجميع بسواسية، مردفة: "إذا ذهب سكان نيويورك العاديون إلى أحد البنوك وقدموا وثائق مزورة، فإن الحكومة ستطبق عليهم القانون.. الأمر ذاته يجب تطبيقه على جميع الرؤساء السابقين".
تفاصيل الغرامة
كان القاضي الذي يرأس قضية الاحتيال المدني للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فرض غرامة قدرها 354.8 مليون دولار على ترامب ومنعه من ممارسة الأعمال التجارية في نيويورك لمدة ثلاث سنوات.
وكتب القاضي آرثر إنجورون في حكمه: "عمليات الاحتيال التي تم العثور عليها هنا تقفز من الصفحة وتصدم الضمير"، ووجد أن ترامب متورط في عمليات احتيال تجارية واسعة النطاق من خلال تضخيم القيمة الصافية لشركاته بشكل خاطئ للحصول على أسعار مناسبة من البنوك وشركات التأمين لما يقرب من 10 سنوات.