العنصرية ضد ذوي الأصل الإثيوبي تعود إلى الواجهة في إسرائيل

قالت صحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية إن آخر مثال على العنصرية في إسرائيل، ما واجهه جنديٌ إسرائيليٌ من أصل إثيوبي الأسبوع الماضي، حين تعرض للتمييز في أحد مطاعم الجولان.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها أنه بعد يوم من التدريب، خرج الجندي وزملاؤه لتناول وجبة في المطعم، فما كان من النادلة الصغيرة في السن سوى تخطي طلبه.

وعندما سألها زملاؤه عن السبب أجابت بكلمة "كوشيم"، وهو تعبير يحط من قدر الإثيوبيين.

وقالت إنه رغم حقيقة نجاح الإسرائيليين من أصل إثيوبي، والمقدر عددهم بـ 170 ألفًا، في كل مناحي الحياة في إسرائيل، إلا أنهم ما يزالون أقلية مهمشة تتعرض للتمييز في سوق العمل، والمعاهد الأكاديمية، وكل مناحي الحياة.