إمهال ترامب حتى 25 أغسطس لتسليم نفسه طواعية

أمهل الادعاء العام في ولاية جورجيا الأمريكية الرئيس السابق دونالد ترامب مهلة حتى يوم الجمعة الموافق 25 أغسطس/آب الجاري، لتسليم نفسه بشكل طوعي.

ووجه المدعون العامون في جورجيا اتهامات للرئيس السابق تتعلق بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في جورجيا.

وتعتبر لائحة الاتهام هذه هي الرابعة بحق ترامب فيما يتعلق بمحاولة إلغاء نتيجة انتخابات الرئاسة في 2020 التي خسر فيها أمام الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

ووجهت فاني ويليس المدعية العامة لمقاطعة فولتون الاتهامات لترامب في وقت متأخر من مساء الاثنين مما أضاف للمشكلات القانونية التي يواجهها ترامب رغم أنه المرشح الأبرز في سباق الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري في التصويت المقرر العام المقبل.

وتضمنت لائحة الاتهام الضخمة المؤلفة من 98 صفحة، 19 متهماً و41 تهمة جنائية إجمالاً، بحسب "رويترز".

وشملت التهم الموجهة لهم جميعاً الابتزاز الذي يستخدم لاستهداف أعضاء جماعات الجريمة المنظمة ويعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاماً.

ومن بين المتهمين مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض في عهد ترامب والمحاميان رودي جولياني وجون إيستمان.

وقالت ويليس في مؤتمر صحفي: "بدلاً من الالتزام بالعملية القانونية في جورجيا في ما يتعلق بالتنافس الانتخابي، انخرط المتهمون في عملية ابتزاز إجرامية لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية في الولاية".

وأشارت ويليس إلى أن ترامب وباقي المتهمين لديهم حتى ظهيرة يوم الجمعة بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت جرينتش في 25 أغسطس آب) للاستسلام طوعاً وتسليم أنفسهم بدلاً من اعتقالهم. وقالت إنها تعتزم محاكمة كل المتهمين معاً.