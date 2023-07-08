روسيا تسعى لعقد جلسة بمجلس الأمن حول تفجيرات نورد ستريم

قال دبلوماسي روسي كبير في الأمم المتحدة، السبت، إن روسيا طلبت عقد جلسة جديدة لمجلس الأمن في 11 تموز/يوليو؛ لبحث تفجيرات خط أنابيب نورد ستريم التي وقعت في أيلول/سبتمبر.

وطلبت روسيا دون جدوى، الاطلاع على التحقيقات التي تجريها السويد وغيرها في التفجيرات التي ألحقت أضرارًا جسيمة بخطوط الأنابيب الممتدة عبر بحر البلطيق وتربط روسيا وألمانيا.

وقال دميتري بوليانسكي نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة على تيليغرام: "طلبنا عقد جلسة مفتوحة جديدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 11 تموز/يوليو حول تفجيرات نورد ستريم".