كندا تحقق في وصول قطع منتجة لديها لمسيّرات إيرانية تستخدمها روسيا

تحقق السلطات الكندية في كيفية وصول قطع مصنّعة على أراضيها إلى المسيّرات الإيرانية التي تستخدمها روسيا لمهاجمة أوكرانيا، وفق ما ذكر رئيس الوزراء جاستن ترودو الاثنين.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن مركز "ستيت ووتش" الأوروبي للأبحاث وسلطات كييف عثروا على مكوّنات هوائيات من تصنيع شركة "تاليزمان وايرلس" التي تتخذ من أوتاوا مقرًّا، من بين 30 قطعة منتجة لدى شركات غربية، في مسيّرات "شاهد 136" التي تعد جزءًا من ترسانة روسيا.