البرازيل.. مداهمات على خلفية أحداث الشغب في برازيليا

وورد في بيان للشرطة، أن العملية كانت تستهدف "تحديد الأشخاص الذين شاركوا أو مولوا أو رعوا" أعمال الشغب، وتضمنت 24 مذكرة اعتقال في خمس ولايات والعاصمة برازيليا.

واقتحم آلاف من مؤيدي بولسونارو في الثامن من يناير كانون الثاني مبنى الكونغرس (البرلمان) والقصر الرئاسي والمحكمة العليا ونهبوها كلها، في أسوا هجوم على مؤسسات الدولة منذ عودة البرازيل إلى الديمقراطية في ثمانينيات القرن الماضي.

ولم تفصح الشرطة عن أسماء الذين استهدفتهم العملية، ولكنها قالت إنهم يخضعون للتحقيق في جرائم "تهديد حكم القانون باستخدام العنف، والانقلاب، والتسبب في أضرار، والتآمر الإجرامي، والتحريض وتدمير وتخريب الممتلكات التي تخضع لحماية خاصة".

وأضافت أن المحكمة العليا هي التي أصدرت مذكرات الاعتقال الأخيرة.

وورد في بيان ثان أنه في الوقت نفسه، تجري عملية منفصلة في ولاية بارا شمال البلاد تستهدف من وصفهم بأنهم "متطرفون معادون للديمقراطية" يُزعم أيضا اشتراكهم في الاحتجاجات.