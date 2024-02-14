نشطاء مؤيدون لغزة يعطلون خطاب وزير الخارجية السويدي

عطّل نشطاء مؤيدون للفلسطينيين في غزة، فترة من الوقت، مناقشة برلمانية في السويد، أثناء خطاب وزير الخارجية توبياس بيلستروم، احتجاجًا على تصريحه أن لإسرائيل حق الدفاع عن النفس في مواجهة حركة حماس.

كان بيلستروم يقدم في خطابه الخطوط العريضة للسياسة الخارجية للحكومة أمام البرلمان.

وعند قوله: "السويد تدعم حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها وحماية مواطنيها من حركة حماس، وفقًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي"، بدأت امرأة تجلس في منصة المتفرجين بالصراخ بصوت عال: "كيف يمكنك ذلك؟" و"إسرائيل ترتكب إبادة جماعية".

وفي حين سادت حالة من الهرج والمرج في القاعة، دعا رئيس البرلمان إلى فرض النظام، وأمر رجال الأمن باصطحاب المرأة إلى خارج قاعة الاجتماع.

وواصل نشطاء آخرون تعطيل العرض؛ إذ اصطحب الأمن خمسة أشخاص إلى الخارج، وفقًا لوكالة "أس في تي" السويدية.