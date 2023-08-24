ترامب: تأمين الحدود من أهم القضايا في المرحلة المقبلة

ظهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في حوار تلفزيوني مع الصحفي تكر كارلسون، حول ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024..

وبدأ المرشحون الجمهوريون مناظرتهم الأولى للانتخابات التمهيدية لعام 2024.

وهنا أبرز ما قاله ترامب في الحوار:

-أنا سعيد جداً لعدم مشاركتي في مناظرة المترشحين عن الحزب الجمهوري، فأنا أتفوق بـ 60 نقطة.

-لا يمكن تحمل ما يفعله الديمقراطيون.

-كل الاتهامات الموجهة لي زائفة، لأنني أحظى بمواقع متقدمة في الاستطلاعات.

-كافة الولايات التي يحكمها الديمقراطيون في حالة تدهور.

-قمنا بعمل جيد مع وكالة الاستخبارات المركزية.

-خلال رئاستي تم قتل العديد من الإرهابيين بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية.

-تأمين الحدود هو من أهم القضايا في المرحلة المقبلة، وكذلك انتزاع المجرمين وإعادتهم إلى أوطانهم.

-جو بايدن لن يكون قادرًا على المساهمة في إنهاء النزاع حول أوكرانيا.

-تشارك الولايات المتحدة بشكل كبير في النزاع حول أوكرانيا، وعلى الرئيس أن يعمل على سحب البلاد من هذا الصراع، لكن بايدن يفضل أخذ صور له على الشاطئ.