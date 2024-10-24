خامنئي: الحرب على إيران "مركبة"

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، الخميس، إن الحرب التي يشنها من سماهم "أعداء إيران" هي حرب مركبة ويجب التصدي لها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "قوتنا مقارنة بفترة الحرب العراقية باتت أكبر بـ 100 مرة".

وأوضح خامنئي في كلمة له أمام حشد من سكان محافظة كرمنشاه غرب إيران "الحرب اليوم حرب مركبة، وأعداء إيران يستخدمون الحرب النفسية والثقافية ضدنا وعلينا تعزيز جبهة التصدي لهذه الحرب".

ورأى خامنئي أن "حاجة إيران اليوم إلى روح أسلوب العيش الأمين لا تقل عن تضحيات المقاتلين في الجبهات، لكن حرب اليوم هي حرب مشتركة" وفق تعبيره.

وأشار خامنئي إلى الدور الثقافي لمواجهة ما وصفه بـ"العدو"، وقال إن "مجرد التواجد في المجال العسكري وإحراز تقدم جيد في هذا المجال لا يكفي، بل يجب أيضًا أن يتم العمل الفعال على القلوب والعقول".

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وفي سياق متصل، هدد القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، الخميس، إسرائيل، محذراً إياها من مهاجمة بلاده وذلك في ظل تصعيد كبير بين البلدين.

وقال اللواء سلامي في خطاب له أمام تجمع في طهران مخاطباً إسرائيل "ستُهزمون في مواجهتنا وسننتصر عليكم، والشباب اللبناني والفلسطيني صامدون أمام الكيان الصهيوني المجرم وسينضم إليهم شباب العالم" وفق تعبيره.