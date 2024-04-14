ردود فعل دولية على الهجوم الإيراني ضد إسرائيل

دانت القوى الغربيّة الضربات الإيرانيّة على إسرائيل في وقت متأخّر السبت، محذّرة من أنّ الهجوم يهدّد بمزيد من زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

وفيما يلي أبرز ردود الفعل الدوليّة:

الولايات المتحدة: دعم "صارم"

أكّدت المتحدّثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون مجددا دعم الرئيس جو بايدن "الصارم" لأمن إسرائيل.

وقالت في بيان "الولايات المتحدة ستقف مع شعب إسرائيل وتدعم دفاعه ضدّ هذه التهديدات من إيران". وأضافت "يجري إطلاع الرئيس بايدن على تطورات الوضع بانتظام".

الاتحاد الأوروبي: "تصعيد غير مسبوق"

أعلن مسؤول السياسة الخارجيّة في الاتّحاد الأوروبي جوزيب بوريل عبر منصّة إكس أنّ الاتّحاد "يدين بشدّة" هجوم إيران بمسيّرات وصواريخ مساء السبت على إسرائيل، منددا بـ"تصعيد غير مسبوق" و"تهديد خطير للأمن الإقليمي".

بريطانيا: هجوم متهور

ندّد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بالهجوم الإيراني "المتهوّر" بواسطة مسيّرات وصواريخ على إسرائيل، مؤكدا أنّ بريطانيا "ستواصل الدفاع عن أمن إسرائيل".

وقال سوناك "إلى جانب حلفائنا، نعمل في شكل حثيث على ضمان استقرار الوضع والحؤول دون تصعيد إضافي. لا أحد يريد أن يرى إراقة مزيد من الدماء".

فرنسا: "عتبة جديدة"

أكّد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه السبت عبر منصّة إكس أنّ بلاده تدين الهجوم الذي شنّته إيران على إسرائيل.

وكتب الوزير أنّ "إيران عبر قرارها تنفيذ هذا العمل غير المسبوق، إنما تتجاوز عتبة جديدة في أفعالها الهادفة إلى زعزعة الاستقرار وتُجازف بحصول تصعيد عسكري"، مضيفا أن "فرنسا تكرر تمسكها بأمن إسرائيل وتؤكد تضامنها" مع الدولة العبرية.

إيطاليا: استعداد لكل السيناريوهات

أعلن وزير الخارجيّة الإيطالي أنطونيو تاياني مساء السبت أنّ بلاده تتابع الوضع "باهتمام وقلق" بعد إطلاق ايران مسيّرات وصواريخ باتّجاه إسرائيل.

وكتب تاياني على منصة "إكس"، "نتابع باهتمام وقلق ما يحدث في الشرق الأوسط"، مضيفا "تحدثت مع رئيسة الوزراء (جورجيا ميلوني) ووزير الدفاع (غيدو كروسيتو)، الحكومة مستعدة للتعامل مع أي نوع من السيناريوهات".