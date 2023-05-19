سلاح الجو الأوكراني يعلن تدمير صواريخ "كروز" روسية
أعلن سلاح الجو الأوكراني الخميس أنه أسقط 29 صاروخ "كروز" من أصل 30 صاروخاً أطلقتها روسيا في هجوم ليلي جديد على كييف ومناطق أوكرانية أخرى.
وأسفر الهجوم الروسي عن سقوط قتيل واحد على الأقل في "أوديسا"، في حين أكدت موسكو تدمير كل أهدافها.
وتأتي هذه السلسلة التاسعة من الضربات الصاروخية الروسية التي تستهدف العاصمة كييف خصوصًا منذ بداية أيار/مايو.
يأتي ذلك في وقت تقول كييف إنها تنهي تحضيراتها لشنّ هجوم مضاد واسع النطاق لإخراج القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.
وخلال هذا "الهجوم الليلي" الأخير، نجحت القوات الأوكرانية في تدمير "33 هدفًا جويًا 29 صاروخًا و4 مسيّرات"، كما قال قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشتشوك.
لكن وزارة الدفاع الروسية أكدت أنها "أصابت ودمرت" كل أهدافها في الضربات الليلية.
ولم تحدد الوزارة الأهداف التي تعرضت للقصف، لكنها اكتفت بالقول إنها استهدفت "مستودعات كبيرة من الأسلحة والمعدات الأجنبية وكذلك احتياطيات العدو".
وقالت الإدارة المدنية والعسكرية في كييف إن الهجمات التي تشنها القوات الروسية منذ مطلع أيار/مايو "غير مسبوقة في قوتها وشدّتها وتنوّعها".
وأضافت أن قاذفات استراتيجية روسية أطلقت من منطقة بحر قزوين صواريخ كروز، بينما حلّقت مسيرات استطلاع فوق العاصمة في وقت لاحق.
وتابعت أن "كل أهداف العدوّ رُصدت ودُمّرت في المجال الجوي لكييف".
في ميناء أوديسا على البحر الأسود، قُتل شخص وجرح اثنان آخران خلال هجوم على موقع صناعي، بحسب متحدث باسم الجيش.
وتحدث الجيش عن هجمات بصواريخ "كروز" في منطقة "فينيتسيا" بوسط البلد، فيما أشارت وسائل إعلام محلية إلى حدوث انفجارات في "خميلنيتسكي" على بعد 100 كيلومتر تقريبًا غربًا.