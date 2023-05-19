سلاح الجو الأوكراني يعلن تدمير صواريخ "كروز" روسية

أعلن سلاح الجو الأوكراني الخميس أنه أسقط 29 صاروخ "كروز" من أصل 30 صاروخاً أطلقتها روسيا في هجوم ليلي جديد على كييف ومناطق أوكرانية أخرى.

وأسفر الهجوم الروسي عن سقوط قتيل واحد على الأقل في "أوديسا"، في حين أكدت موسكو تدمير كل أهدافها.

وتأتي هذه السلسلة التاسعة من الضربات الصاروخية الروسية التي تستهدف العاصمة كييف خصوصًا منذ بداية أيار/مايو.

يأتي ذلك في وقت تقول كييف إنها تنهي تحضيراتها لشنّ هجوم مضاد واسع النطاق لإخراج القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.

وخلال هذا "الهجوم الليلي" الأخير، نجحت القوات الأوكرانية في تدمير "33 هدفًا جويًا 29 صاروخًا و4 مسيّرات"، كما قال قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشتشوك.

لكن وزارة الدفاع الروسية أكدت أنها "أصابت ودمرت" كل أهدافها في الضربات الليلية.

ولم تحدد الوزارة الأهداف التي تعرضت للقصف، لكنها اكتفت بالقول إنها استهدفت "مستودعات كبيرة من الأسلحة والمعدات الأجنبية وكذلك احتياطيات العدو".