إيران: أطلعنا بعض دول الخليج على موقفنا بشأن حرب أوكرانيا

كشف مسؤول بوزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن بلاده أطلعت بعض دول الخليج العربي على موقفها من الحرب في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن "بلاده أجرت محادثات مع بعض الدول الخليجية بشأن هذه الحرب".

وقال المدير العام للمنطقة الخليجية بوزارة الخارجية الإيرانية، علي رضا عنايتي، في حديث لوكالة أنباء "برنا" الحكومية، إنه "في المحادثات التي أجريناها مع بعض دول الخليج بشأن الحرب في أوكرانيا، أوضحنا وجهة نظرنا وقلنا أننا ضد الحرب، والحرب ليست حل نهائي لهذه الأزمة، ونحن محايدون".