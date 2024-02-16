ما الذي فعله نافالني قبل وفاته بـ 24 ساعة؟ (فيديو)
كشفت محكمة كوفروفسكي بمقاطعة فلاديمير الروسية أن أليكسي نافالني شارك في جلسات استماع عبر الفيديو بشأن اعتراضه على مكان سجنه السابق في السجن رقم 6.
ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن المحكمة تفاصيل مشاركة المعارض الروسي في جلسات الاستماع التي عقدت يوم أمس الخميس، وبحسب الوكالة، حضر نافالني كل الجلسة ولم يظهر عليه أي شيء.
وأعلنت لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية أنه تم تنظيم تحقيق إجرائي لكشف ملابسات وفاة أليكسي نافالني في السجن، واتخاذ مجموعة من الإجراءات التحقيقية والعملياتية، لتحديد جميع ملابسات الحادث.
وكان المتحدث باسم الكرملين قد أعلن أنه لا توجد حاجة لإصدار أي تعليمات للجهات المختصة في إجراء التحقيق، فيما أدانت الخارجية الروسية التصريحات الغربية حول أسباب وفاة المعارض الروسي.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن "رد الفعل الفوري لدول الناتو بشأن وفاة نافالني، وإطلاقها تصريحات معدة مسبقا، يعرّي الغرب ويفضحه، في الوقت الذي لا تزال التحقيقات جارية".
وكانت دائرة السجون الفدرالية الروسية قد أعلنت، ظهر اليوم، وفاة أليكسي نافالني في السجن، بعد تعرضه لوعكة صحية، مؤكدة أن التحقيقات في أسباب الوفاة جارية.