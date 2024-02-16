ما الذي فعله نافالني قبل وفاته بـ 24 ساعة؟‎ (فيديو)

كشفت محكمة كوفروفسكي بمقاطعة فلاديمير الروسية أن أليكسي نافالني شارك في جلسات استماع عبر الفيديو بشأن اعتراضه على مكان سجنه السابق في السجن رقم 6.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن المحكمة تفاصيل مشاركة المعارض الروسي في جلسات الاستماع التي عقدت يوم أمس الخميس، وبحسب الوكالة، حضر نافالني كل الجلسة ولم يظهر عليه أي شيء.

وأعلنت لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية أنه تم تنظيم تحقيق إجرائي لكشف ملابسات وفاة أليكسي نافالني في السجن، واتخاذ مجموعة من الإجراءات التحقيقية والعملياتية، لتحديد جميع ملابسات الحادث.