كوريا الشمالية تنتقد تمديد واشنطن دعمها العسكري لأوكرانيا‎

انتقد مسؤول كبير في كوريا الشمالية، الأحد، الولايات المتحدة، بسبب تمديد دعمها العسكري لأوكرانيا، مؤيداً تصرفات روسيا باعتبارها "عملاً مشروعاً للدفاع عن النفس".

وقال باك جونغ - تشون، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال: "إذا استمر حكام الولايات المتحدة في توجيه آلتهم الحربية بشكل متهور إلى أوكرانيا في حرب بالوكالة ضد روسيا، فإن ذلك سيؤدي حتماً إلى رد فعل أقوى من روسيا".

وأضاف في بيان، نقلته وكالة الأنباء الكورية المركزية، أن "من حق روسيا في الدفاع عن النفس أن تقوم بهجوم مضاد استراتيجي للدفاع عن أمنها من التهديد المتفاقم الذي تشكله القوى المعادية".

وشدد المسؤول البارز على أن "أي إجراء تتخذه روسيا في ردها سيكون عملاً مشروعاً للدفاع عن النفس"، مضيفاً: "سنقف دائماً جنباً إلى جنب مع جيش وشعب روسيا".

وانتقد باك الولايات المتحدة لتوسيعها، مؤخراً، اتفاقها مع أوكرانيا لضرب الحدود داخل الأراضي الروسية حيثما تشارك القوات الروسية في هجمات عبر الحدود داخل أوكرانيا.

وقال باك: "هذه المرة ذهبت الولايات المتحدة إلى حد السماح للنازيين الجدد الأوكرانيين بضرب أي جزء من الأراضي الروسية حسب رغبتهم".