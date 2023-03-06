إيران تعتقل الصحفي الذي كشف عن حالات تسميم الطالبات

وقال موقع "اعتماد أون لاين" الإصلاحي، إن السلطات الأمنية اعتقلت في وقت متأخر من مساء الأحد الصحفي علي بور طباطبائي والذي ينشط في تويتر باسم (خيزران)".

وأضاف الموقع الإخباري إن "الصحفي طباطبائي كان يتابع خلال الأيام الماضية الأخبار المتعلقة بتقارير عن تسميم طالبات في المدارس خاصة في مدارس محافظة قم".

وخلال المائة يوم الماضية من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حتى الآن، أصيب ما لا يقل عن 3500 طالب، معظمهم من الفتيات، بما في ذلك 400 في بروجرد، و 800 في قم، و 400 في أردبيل، و 770 في خوزستان، بالتسمم ونقلوا إلى المستشفى.