إيران تعتقل الصحفي الذي كشف عن حالات تسميم الطالبات
اعتقلت السلطات الأمنية الإيرانية في محافظة قم وسط إيران، رئيس تحرير موقع "قم نيوز" الإخباري الصحفي علي بور طباطبائي بعدما كشف للمرة الأولى عن حالات تسميم الطالبات في المحافظة.
وبدأت ظاهرة تسميم الطالبات للمرة الأولى في مدارس محافظة قم في 30 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحسب تقارير صحفية إيرانية.
وقال موقع "اعتماد أون لاين" الإصلاحي، إن السلطات الأمنية اعتقلت في وقت متأخر من مساء الأحد الصحفي علي بور طباطبائي والذي ينشط في تويتر باسم (خيزران)".
وأضاف الموقع الإخباري إن "الصحفي طباطبائي كان يتابع خلال الأيام الماضية الأخبار المتعلقة بتقارير عن تسميم طالبات في المدارس خاصة في مدارس محافظة قم".
وخلال المائة يوم الماضية من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حتى الآن، أصيب ما لا يقل عن 3500 طالب، معظمهم من الفتيات، بما في ذلك 400 في بروجرد، و 800 في قم، و 400 في أردبيل، و 770 في خوزستان، بالتسمم ونقلوا إلى المستشفى.
وقد اتسعت دائرة الاصابات بالتسمم في صفوف الطالبات لتشمل نحو 100 مدرسة وجامعة في 22 محافظة إيرانية من أصل 31 محافظة.
وعلى الرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تسميم الطالبات بسبب الهجمات الكيماوية على المدارس، إلا أن السلطات الإيرانية لم تتخذ أي إجراءات عملية لتحديد العوامل والأسباب وراء هذه الهجمات.
وفي غضون ذلك طرح البعض نظرية الذعر الاجتماعي للتشكيك في حقيقة الأمر، ودعا نواب إلى التزام الصمت، فيما وصف بعض الناس هذه الهجمات بالإرهاب البيولوجي، ومنهم من ألقى الكرة على أرض خصوم النظام وعملاء أجانب للهروب من المسؤولية.