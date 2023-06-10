رغم التوتر مع الصين.. تايوان تجري مناورات عسكرية
أجرت القوات المسلحة التايوانية، اليوم السبت، تدريبات عسكرية في ظل تزايد التوتر مع الصين، مع محاكاة لأزمة رهائن في مدينة كاوهسيونغ في الجنوب.
وتجرى تدريبات عسكرية بشكل متكرر في الجزيرة، التي تتمتّع بحكم ذاتي وتخضع لتهديد مستمر بغزوها من قبل الصين.
وتعتبر بكين تايوان جزءًا لا يتجزأ من أراضيها لم تنجح في ضمه منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية في العام 1949، لكنها تؤكد أنها ستعيدها إلى السيادة الصينية يومًا ما، بالقوة إن لزم الأمر.
وأجرى ضباط من خفر السواحل والجيش والشرطة وقوات جوية، عند ميناء كاوهسيونغ، محاكاة لأزمة رهائن، مع موسيقى أفلام الحركة والحديث عن "هجوم".
وعلَت كلمات عبر مكبر الصوت: "هنا خفر السواحل (التايواني)! أوقف المحرك فورًا!" و"سنقوم بالصعود على متن سفينتك وتفتيشها".
وأحاطت سفن دوريات صغرى بالسفينة، بينما قامت مروحية بالتحليق فوقها، وتمكن الضباط من الصعود "سرًا" على متن السفينة - وقاموا بفتح النار على محتجزي الرهائن.
ووجه الضباط عند نهاية التدريب، تحية لرئيسة البلاد تساي إنغ-وين، التي لوحت لهم من الرصيف.
وقالت تساي في كلمة قصيرة: "كل من شارك في تدريب اليوم هو من المدافعين عن بلادنا في الخطوط الأمامية، أود التأكيد مرة أخرى أن علينا تقوية أنفسنا من أجل ضمان السلام في مضيق تايوان".
وأضافت: "كلما اتحدنا أكثر، سنصبح أكثر أمنًا، وكلما أصبحت تايوان أكثر أمنًا، العالم سيكون أكثر أمنًا".
ووصلت العلاقات بين بكين وتايبيه، إلى أدنى مستوياتها منذ وصول الرئيس شي جين بينغ إلى السلطة قبل أكثر من 10 سنوات، وتدهورت بشكل أكبر في السنوات الماضية، وكثفت الصين عمليات التوغل العسكري حول الجزيرة.
وأجرت بكين في الـ8 من شهر نيسان/أبريل الماضي، مناورات عسكرية استمرت 3 أيام حول تايوان، شملت محاكاة لضربات بأهداف محددة وفرض حصار على الجزيرة.