رغم التوتر مع الصين.. تايوان تجري مناورات عسكرية

أجرت القوات المسلحة التايوانية، اليوم السبت، تدريبات عسكرية في ظل تزايد التوتر مع الصين، مع محاكاة لأزمة رهائن في مدينة كاوهسيونغ في الجنوب.

وتجرى تدريبات عسكرية بشكل متكرر في الجزيرة، التي تتمتّع بحكم ذاتي وتخضع لتهديد مستمر بغزوها من قبل الصين.

وتعتبر بكين تايوان جزءًا لا يتجزأ من أراضيها لم تنجح في ضمه منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية في العام 1949، لكنها تؤكد أنها ستعيدها إلى السيادة الصينية يومًا ما، بالقوة إن لزم الأمر.