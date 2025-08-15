أوكرانيا تقصف مصفاة نفطية في سامارا الروسية (فيديو)

ترامب يتوجه إلى ألاسكا للقاء بوتين

15 أغسطس 2025، 11:23 ص

قال الجيش الأوكراني اليوم الجمعة، إنه استهدف مصفاة سيزران لتكرير النفط في منطقة سامارا الروسية خلال الليل.

وفي بيان على تطبيق تيليجرام، ذكر الجيش الأوكراني أن حريقًا نشب ووقعت انفجارات في المصفاة التي قال إنها تنتج أنواعًا متعددة من الوقود، وهي واحدة من أكبر المصافي في منظومة شركة روسنفت، بحسب فرانس برس.

وفي وقت سابق، قال الجيش الأوكراني اليوم، إنه استهدف ميناء أوليا في منطقة أستراخان الروسية أمس الخميس، مضيفًا أنه أصاب سفينة محملة بمكونات طائرات مسيرة وذخيرة.

وذكر الجيش الأوكراني في بيان أن روسيا تستخدم الميناء مركزًا لوجستيًا مهمًا لاستلام البضائع العسكرية من إيران.

ويأتي ذلك في وقت يترقب العالم اليوم الحدث الأبرز، حيث يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين قمة في ولاية ألاسكا، قد تكون مفصلية في مسار الحرب في أوكرانيا التي تشدد مع حلفائها الأوروبيين على ضرورة عدم استبعادها من أي تسوية.

