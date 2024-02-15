من اختار بوتين عندما سئل عن "الرئيس الأمريكي الأفضل" ؟‎

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مقابلة بُثت، الأربعاء، عن الرئيس الأمريكي الأفضل له ما بين دونالد ترامب وجو بايدن.

وسأل المحاور بافيل زاروبين بوتين عمن "الأفضل بالنسبة لنا" من بين الديمقراطي بايدن والجمهوري ترامب.

وأجاب بوتين: "بايدن. إنه أكثر خبرة ويمكن التنبؤ بأفعاله، وسياسي من المدرسة القديمة. لكننا سنعمل مع أي رئيس يحوز ثقة الشعب الأمريكي".

وترامب هو المرشح الأوفر حظاً في سباق الحزب الجمهوري لتحدي بايدن في انتخابات الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني.