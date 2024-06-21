مسؤول إيراني: لا انفجار في مطار زاهدان الدولي

نفى مدير عام مطارات محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، المعلومات التي تناقلتها وسائل إعلام محلية عن وقوع انفجار في محيط مطار مدينة زاهدان الدولي.

وقال مدير عام مطارات محافظة سيستان وبلوشستان خسروي بنجار، لوكالة أنباء الطلبة "إيسنا"، "هذه الأخبار في الأساس مجرد كذبة، وأطالب أهالي المحافظة بعدم الالتفات لمثل هذه الشائعات".

وذكر بنجار أن "المنافقين والأعداء يصطنعون ويختلقون أخبارًا، بحسب الظروف والأوضاع الحالية في البلاد"، مشيرًا إلى أن "استقبال المسافرين في مطار زاهدان يسير بشكل انسيابي وطبيعي".