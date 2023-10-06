فوضى الكونغرس تهدد النظام المؤسسي الأمريكي وتُقوض ثقة الحلفاء

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن ميدان الخراب الذي أصبح عليه مجلس النواب لا يمكن إلا أن يقلق حلفاء أمريكا، ويسعد خصومها.

وأضافت الصحيفة الأمريكية، أن الأمر الآن يتعلق بالأداء المؤسسي للقوة الرائدة في العالم، وليس بمجرد مصير رجل، كيفن مكارثي، اعتقد بأنه يستطيع الهروب، لكنه سقط أخيرًا.

وأوضحت أن الاضطرابات التي شهدتها واشنطن هذا الأسبوع، امتدت عبر المحيط الأطلسي، مما جعل المخاوف التي يشعر بها المتفرجون في أوروبا وغيرها، تنمو بشكل أعمق بكثير وهم يرون نظامًا سياسيًّا أمريكيًّا يسير على طريق الخلل الوظيفي، وهيئة تشريعية يهيمن عليها على نحو متزايد سياسيون غير مهتمين بالحكم الفعلي أو المداولات الديمقراطية.

وحذرت الصحيفة من الطرق التي تعمل بها الهياكل السياسية الموروثة من دستور عمره قرون، بما في ذلك المجمع الانتخابي الذي عفا عليه الزمن، ومجلس الشيوخ الأكثر صلاحيات من معظم المجالس العليا في البرلمانات ذات المجلسين في الديمقراطيات الأخرى، والمحكمة العليا حيث يشغل القضاة مناصبهم مدى الحياة.

وبحسب الصحيفة، حفز ذلك الانجراف اليميني المتطرف للحزب الجمهوري، إذ يبدو الآن أن العديد من السياسيين يرفضون بعض القواعد الديمقراطية الأساسية للعبة.

ونقلت الصحيفة عن عالمي السياسة في جامعة هارفارد، ستيفن ليفيتسكي ودانييل زيبلات، قولهما، إن "المؤسسات الأمريكية المناهضة للأغلبية أصبحت قادرة على تحويل الأقليات الاستبدادية إلى أغلبية حاكمة، وبدلًا من التحقق من السلطة الاستبدادية، بدأت مؤسساتنا في تعزيزها".