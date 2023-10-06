فوضى الكونغرس تهدد النظام المؤسسي الأمريكي وتُقوض ثقة الحلفاء
قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن ميدان الخراب الذي أصبح عليه مجلس النواب لا يمكن إلا أن يقلق حلفاء أمريكا، ويسعد خصومها.
وأضافت الصحيفة الأمريكية، أن الأمر الآن يتعلق بالأداء المؤسسي للقوة الرائدة في العالم، وليس بمجرد مصير رجل، كيفن مكارثي، اعتقد بأنه يستطيع الهروب، لكنه سقط أخيرًا.
وأوضحت أن الاضطرابات التي شهدتها واشنطن هذا الأسبوع، امتدت عبر المحيط الأطلسي، مما جعل المخاوف التي يشعر بها المتفرجون في أوروبا وغيرها، تنمو بشكل أعمق بكثير وهم يرون نظامًا سياسيًّا أمريكيًّا يسير على طريق الخلل الوظيفي، وهيئة تشريعية يهيمن عليها على نحو متزايد سياسيون غير مهتمين بالحكم الفعلي أو المداولات الديمقراطية.
وحذرت الصحيفة من الطرق التي تعمل بها الهياكل السياسية الموروثة من دستور عمره قرون، بما في ذلك المجمع الانتخابي الذي عفا عليه الزمن، ومجلس الشيوخ الأكثر صلاحيات من معظم المجالس العليا في البرلمانات ذات المجلسين في الديمقراطيات الأخرى، والمحكمة العليا حيث يشغل القضاة مناصبهم مدى الحياة.
وبحسب الصحيفة، حفز ذلك الانجراف اليميني المتطرف للحزب الجمهوري، إذ يبدو الآن أن العديد من السياسيين يرفضون بعض القواعد الديمقراطية الأساسية للعبة.
ونقلت الصحيفة عن عالمي السياسة في جامعة هارفارد، ستيفن ليفيتسكي ودانييل زيبلات، قولهما، إن "المؤسسات الأمريكية المناهضة للأغلبية أصبحت قادرة على تحويل الأقليات الاستبدادية إلى أغلبية حاكمة، وبدلًا من التحقق من السلطة الاستبدادية، بدأت مؤسساتنا في تعزيزها".
وأشارت إلى أن المحللين الأوروبيين ينظرون إلى ما يجري في واشنطن بنظرة قاتمة، موضحة أن الأمر يرعب الأوروبيين لسببين، أولهما: الخوف من انعدام الأمن بفعل مشاحنات وقف الدعم الأمريكي لأوكرانيا، وما قد يترتب عليه من تأثير أمني مستقبلي على أوروبا، وثانيهما: الخوف من أن تحذوا البرلمانات الأوروبية، التي تعاني من انقسامات في الأصل، نفس النهج الأمريكي الذي سيتسبب لا محالة في سقوط الأحزاب الحاكمة الهشة وسيادة الراديكاليين والشعبويين.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الفوضى الديمقراطية قد تدفع مزيدًا من الشباب الأمريكي والعالمي للابتعاد عن السياسات الديمقراطية والبحث عن قيادات حاكمة قوية تفرض شروطها وسياساتها.
واستشهدت بدراسة عالمية مقلقة، شملت 36 ألف شخص في 30 دولة حول العالم، تشير إلى أن أغلبية ضئيلة بين المشاركين الأصغر سنًا فقط يعتقدون أن الديمقراطية أفضل من أنظمة الحكم الأخرى.
في حين قال أكثر من ثلث المشاركين، الذين تتراوح أعمارهم بين (18-35) عامًا إنهم سيدعمون زعيمًا قويًا يتخلص من الانتخابات والمجالس.
المصدر: صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية