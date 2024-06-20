محذراً "حزب الله".. غالانت يعرض "خيارين" لتغيير الوضع شمال إسرائيل

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ليل الأربعاء، أن الوضع في الشمال عند الحدود اللبنانية سيتغير من خلال خيارين.

ورأى غالانت، بعد انتهاء تقييم للوضع أجراه في مقر القيادة الشمالية بمدينة صفد في الجليل الأعلى، أن تغير الوضع شمالاً سيتم إما عبر "تسوية سياسية أو بعملية عسكرية واسعة".

وكتب غالانت في تدوينة عبر منصة "إكس": "إن قوات الجيش الإسرائيلي مستعدة وتواصل الاستعداد ضد كل تهديد يأتي إلينا سواء في الدفاع أو الهجوم".

وأضاف: "الوضع في الشمال سيتغير بتسوية سياسية أو بعملية عسكرية واسعة النطاق، وعلينا واجب إعادة المواطنين سالمين إلى منازلهم".