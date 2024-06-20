محذراً "حزب الله".. غالانت يعرض "خيارين" لتغيير الوضع شمال إسرائيل
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ليل الأربعاء، أن الوضع في الشمال عند الحدود اللبنانية سيتغير من خلال خيارين.
ورأى غالانت، بعد انتهاء تقييم للوضع أجراه في مقر القيادة الشمالية بمدينة صفد في الجليل الأعلى، أن تغير الوضع شمالاً سيتم إما عبر "تسوية سياسية أو بعملية عسكرية واسعة".
وكتب غالانت في تدوينة عبر منصة "إكس": "إن قوات الجيش الإسرائيلي مستعدة وتواصل الاستعداد ضد كل تهديد يأتي إلينا سواء في الدفاع أو الهجوم".
وأضاف: "الوضع في الشمال سيتغير بتسوية سياسية أو بعملية عسكرية واسعة النطاق، وعلينا واجب إعادة المواطنين سالمين إلى منازلهم".
وبحسب القناة "12" العبرية الخاصة، فمنذ بداية الحرب جرى إجلاء نحو 120 ألف إسرائيلي من الشمال والجنوب (المنطقة المحاذية لغزة) إلى فنادق في أنحاء مختلفة بإسرائيل.
ونقلت القناة ذاتها، عن غالانت خلال تقييمه للوضع، قوله: "نستكمل الجاهزية البرية والجوية، ونعزز الأجهزة الاستخبارية، ونستعد لأي احتمال".
وتابع: "علينا أن نتذكر الوضع الأساسي، أن حزب الله بدأ الحرب ضدنا في 8 أكتوبر بعد يوم واحد من حماس، ومنذ ذلك الحين لم يوقفها".
ومنذ 8 أكتوبر الماضي، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان، أبرزها "حزب الله" مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم من الجانب اللبناني.