الأمم المتحدة: أهداف التنمية المستدامة للبشرية "في خطر"

وأوُردت في العام 2015 "أجندة 2030" التي تبنّتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 17 هدفا للتنمية المستدامة للعالم بأسره بنهاية العقد الحالي، إلا أنه "في منتصف الطريق إلى 2030، بات هذا الوعد في خطر".

وأكد التقرير التقييمي أن أهداف التنمية المستدامة" تتلاشى في مرآة الرؤية الخلفية"، حيث تبيّن في أكثر من 30 بالمئة من الأهداف، أنه لم يفد عن إحراز أي تقدّم وأحيانا تم تسجيل تراجع اعتبارا من العام 2015، فيما جرى رصد انحراف راوح بين المتوسّط والحاد عن المسار المرجو في نحو نصف الأهداف.

وذكر التقرير بأن العالم عاد بشكل صادم إلى مستويات للجوع لم نشهدها منذ العام 2005"، حيث واجه واحد من كل ثلاثة أشخاص تقريبا (2,3 مليار شخص) انعداما للأمن الغذائي تراوح بين المتوسط والحاد في العام 2021، كما حذّر التقرير من أن سوء تغذية الأطفال لا زال يثير "قلقا عالميا".