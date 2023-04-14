بعد تسريبات البنتاغون.. بايدن يأمر بـ"تأمين أفضل" للوثائق السرية

وقال بايدن في بيان إنّه "في الوقت الذي نواصل فيه تحديد مدى صدقية هذه الوثائق، أمرتُ الأجهزة العسكرية والاستخباراتية باتّخاذ إجراءات لتأمين أفضل للمعلومات الحساسة والحدّ من توزيعها".

وأضاف أنّ "فريقنا لشؤون الأمن القومي ينسّق من كثب مع شركائنا وحلفائنا"، مشيداً بـ"السرعة" التي تحرّكت بها الأجهزة الأمنية والقضائية إثر تسريب الوثائق السرية.