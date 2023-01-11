روسيا وأوكرانيا تتفقان على مبادلة 40 أسير حرب
قالت مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا اليوم الأربعاء، بعد اجتماعها مع نظيرها الأوكراني دميترو لوبينتس في تركيا، إن موسكو وكييف اتفقتا على مبادلة 40 أسير حرب.
التقت موسكالكوفا مع لوبينتس على هامش مؤتمر دولي في أنقرة. وأظهرتهما صور وهما يجلسان على جانبي طاولة.
وعند لقائهما، كانت هناك من ناحية أخرى معركة حامية للسيطرة على بلدة سوليدار الصغيرة في شرق أوكرانيا.
وفي وقت سابق، قالت موسكالكوفا عبر "تليغرام" إنها ولوبينتس ناقشا المساعدات الإنسانية لمواطني كل من روسيا وأوكرانيا.
ومن المتوقع زيارتهما في وقت لاحق للقصر الرئاسي التركي، حيث كان من المقرر أن يلقي الرئيس رجب طيب أردوغان كلمة أمام المؤتمر.
وقال مصدر تركي إن مناقشات موسكالكوفا ولوبينيتس قد تشمل مسألة إنشاء ممر إنساني ووضع الأطفال الذين فروا من الحرب.
وأجرت روسيا وأوكرانيا العديد من عمليات تبادل الأسرى، كان أحدثها يوم الأحد، منذ بدء الحرب التي دخلت الآن شهرها الحادي عشر.