روسيا وأوكرانيا تتفقان على مبادلة 40 أسير حرب

قالت مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا اليوم الأربعاء، بعد اجتماعها مع نظيرها الأوكراني دميترو لوبينتس في تركيا، إن موسكو وكييف اتفقتا على مبادلة 40 أسير حرب.

التقت موسكالكوفا مع لوبينتس على هامش مؤتمر دولي في أنقرة. وأظهرتهما صور وهما يجلسان على جانبي طاولة.

وعند لقائهما، كانت هناك من ناحية أخرى معركة حامية للسيطرة على بلدة سوليدار الصغيرة في شرق أوكرانيا.