البرلمان التركي يصادق على انضمام فنلندا إلى حلف "الناتو"

أقر البرلمان التركي، مساء اليوم الخميس، قانونا يسمح لفنلندا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مُفسحا الطريق أمام هلسنكي للانضمام إلى التحالف الدفاعي الغربي، في الوقت الذي تستمر فيه الحرب في أوكرانيا.

من جانبه، رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، بمصادقة البرلمان التركي على انضمام فنلندا إلى الحلف، قائلا إن ذلك سيجعل "أسرة الناتو أقوى وأكثر أمانا".

وكتب المسؤول النروجي على تويتر: "أرحب بتصويت" البرلمان التركي "لاستكمال المصادقة على عضوية فنلندا"، مضيفا "هذا سيجعل أسرة الناتو بكاملها أقوى وأكثر أمانا".

وفي السياق، شكر الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، الدول الثلاثين الأعضاء في حلف شمال الأطلسي على "دعمها" انضمام بلاده إلى التحالف، وهو أمر بات وشيكا بعد إعطاء البرلمان التركي مساء الخميس موافقته التي كانت لا تزال ضروريّة.

وقال نينيستو في بيان: "أريد أن أشكرها جميعها على ثقتها ودعمها"، متمنيا انضمام السويد "في أقرب وقت ممكن" إلى الحلف، وهي أيضا دولة مرشحة لكن تركيا لا تزال تعوق انضمامها.