مقتل مدنيين اثنين إثر قصف على بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا

أسفر قصف أوكراني جديد استهدف منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، اليوم السبت، عن قتيلين على الأقل وإصابة اثنين آخرين، وفق ما أفاد حاكم هذه المنطقة التي تعرضت لقصف كثيف خلال الأيام الأخيرة.

وقال فياتشيسلاف غلادكوف في بيان عبر تلغرام إن "امرأة مسنة" قُتلت بقصف على قرية نوفايا تافوليانكا المحاذية لأوكرانيا.

وقضت امرأة أخرى متأثرة "بجراح عديدة" أصيبت بها جراء شظايا قذيفة في قرية بيزليودوفكا، بحسب المصدر نفسه.

وقُتل 4 مدنيين على الأقل، وجُرح 27 آخرون، الجمعة، في عمليات قصف استهدفت منطقة بيلغورود.