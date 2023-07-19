جنوب أفريقيا تطلب من الجنائية الدولية إعفاءها من اعتقال بوتين

أظهرت وثيقة نشرتها محكمة محلية في جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، أن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا طلب من المحكمة الجنائية الدولية إعفاء بلاده من اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأن من شأن ذلك أن يصل إلى حد إعلان الحرب.

ومن المقرر أن تستضيف جنوب أفريقيا قمّة لدول مجموعة بريكس الشهر المقبل، وهي قمة من المنتظر أن يحضرها جميع رؤساء الدول الأعضاء بالمجموعة، التي تضم: البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا.

لكن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف بحق بوتين، متهمة إياه بارتكاب جريمة حرب تتمثل في ترحيل أطفال أوكرانيين إلى روسيا قسرًا، وجنوب أفريقيا، بصفتها عضوًا في المحكمة، ملزمة باعتقاله إذا ما حضر القمة.