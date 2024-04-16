"مهسا أميني جديدة".. وفاة فتاة في طهران أثناء اعتقالها بسبب الحجاب (فيديو)

أفادت مواقع إخبارية إيرانية، بوفاة فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً في شارع الوزراء بالعاصمة طهران؛ وذلك على خلفية اعتقالها من قبل دورية شرطة الأخلاق لعدم ارتدائها الحجاب.

وقال موقع "طهران نيوز" عبر "تليغرام"، إن "فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً وتدعى "روزان أكبري" جرى اعتقالها في شارع الوزراء في طهران؛ لعدم ارتدائها الحجاب الإلزامي.

وأوضح الموقع الإخباري أن "عدداً من المارة حاولوا منع الشرطة من اعتقال الفتاة، لكن وعندما وصلت الوحدة الخاصة من شرطة النساء جرى اعتقالها. وبعد تعرضها للضرب في شارع الوزراء دخلت في غيبوبة وفارقت الحياة أثناء نقلها إلى أحد المستشفيات".