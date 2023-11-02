عشرون قتيلاً في انفجار عبوة ناسفة في شمال شرق نيجيريا

ومساء الإثنين، قتل مسلّحون من تنظيم داعش في غرب أفريقيا" 17 شخصاً على الأقلّ في هجوم استهدف قرية كايايا في ولاية يوبي.

وهاجم المسلّحون هذه القرية بعد أن رفض أهلها دفع إتاوة فرضها المتطرفون على مواشيهم، وفقاً لمصادر محليّة.

ومساء الثلاثاء، نظّم أهالي كايايا والمناطق المحيطة بها مراسم عزاء في القرية. وبعد انتهاء هذه المراسم كان 22 رجلاً من قرية كارابيري المجاورة عائدين إلى قريتهم على متن شاحنة عندما انفجر بها لغم أرضي زرعه على الأرجح المتطرفون، فقتل 20 منهم وأصيب الرجلان الباقيان بجروح خطيرة، بحسب ما قال غريماه بوكار، المقاتل في ميلشيا محلية تساند الجيش.

وأضاف "كانت هناك مخاوف من عودة الإرهابيين وتخريب الجنازة، لكنّ الناس أصرّوا على دفن القتلى".