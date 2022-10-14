بوتين: لا أرى حاجة لإجراء محادثات مع بايدن

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إنه "لا يرى حاجة" لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي جو بايدن، في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات مع واشنطن بسبب مجموعة من القضايا، بما في ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضاف بوتين ردًا على سؤال عن اجتماع محتمل مع بايدن على هامش قمة مجموعة العشرين في نوفمبر: "يجب أن نسأله عما إذا كان مستعدًا لإجراء مثل هذه المحادثات معي أم لا.. لا أرى ضرورة، لأكون صادقًا".

ولفت في مؤتمر صحفي في أعقاب قمة للجمهوريات السوفيتية السابقة في كازاخستان، إلى أن مشاركته في القمة التي تستضيفها إندونيسيا لم تتقرر بعد.

وأقر الرئيس الروسي بأن حلفاء موسكو ممثلين بالجمهوريات السوفيتية السابقة "قلقون" إزاء النزاع في أوكرانيا، لكنه اعتبر أن النزاع لا يؤثر على علاقاتهم بالكرملين.

وقال بوتين: "شركاؤنا بالطبع مهتمون وقلقون إزاء مستقبل العلاقات الروسية الأوكرانية.. لكن هذا لا يؤثر بأي شكل على طابع ونوعية وعمق علاقات روسيا مع هذه الدول".

من جهة أخرى أكد بوتين أنه لا يخطط لتوسيع التعبئة "الجزئية" التي أعلنها قبل ثلاثة أسابيع في إطار الحرب على أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه تمّ تجنيد 222 ألف رجل حتى الآن.

وتابع: "لم يتم التخطيط لأي شيء آخر.. لم يتم تلقي أي مقترحات من وزارة الدفاع، ولا أرى ضرورة لها في المستقبل المنظور"، مضيفا أنه يتوقع انتهاء التعبئة "في غضون أسبوعين"، معترفًا بأنها شهدت اخفاقات.

وأعلن الرئيس الروسي أنه لا يخطط لضربات "مكثفة" جديدة في أوكرانيا، بعد تلك التي شنت في بداية الأسبوع ردا على التدمير الجزئي لجسر القرم الذي تلقي موسكو باللوم فيه على كييف.