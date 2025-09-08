مالي.. "نصرة الإسلام " تسيطر على طرق رئيسية حول العاصمة

أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين "جنيم" المتشددة في مالي السيطرة على عدة طرق رئيسية على أبواب العاصمة باماكو.

وأقدم مسلحون ملثمون تابعون للجماعة ظهروا في فيديوهات مصوّرة وهم يعلنون اقترابهم من العاصمة المالية، على إضرام النيران في ثلاث شاحنات تحمل صهاريج محملة بالوقود عند مدخل سيكاسو، جنوب شرق مالي، قرب الحدود مع بوركينا فاسو وساحل العاج، وذلك على بُعد 73 كيلومترًا من باماكو.

ويهدف هجومهم إلى خنق البلاد اقتصاديا عبر منع تصدير الوقود.

أخبار ذات علاقة جماعة متشددة تحاصر مناطق غرب مالي وتخطف 6 سائقين سنغاليين

وتواصل "جنيم" المنضوية تحت لواء تنظيم القاعدة المتشدد حصارها لمدينتي كايس ونيورو، وفي مقطع فيديو آخر سُجِّل يوم السبت، يقف مسلحون أمام حافلة متوقفة ويكررون تهديداتهم.

وفي اليوم السابق، أطلقت "جنيم" سراح ستة سائقي شاحنات سنغاليين.

وردت القوات المسلحة المالية في مدينة كايس جنوب غرب البلاد على المتشددين بإعلان تحرير الرهائن بعد توجيه ضربات استهدفت المنطقة التي تحولت لمسرح لعملية عسكرية واسعة النطاق، وفقًا لمصادر أمنية موثوقة لـ"إرم نيوز".

واستهدفت عدة غارات جوية جماعات مسلحة تنشط في المنطقة، مما ألحق خسائر فادحة بالمهاجمين، وإلى جانب تحييد عناصر التنظيمات، أدت العملية إلى نقل الرهائن المختطفين بعد تحريرهم إلى مكان آمن.

ويوضح هذا الهجوم رغبة القوات المالية في نقل القتال إلى قلب المناطق الحساسة ومنعه من التمدد إلى العاصمة، حيث تحاول الجماعات المتطرفة التسلل وفرض قانونها.

وحسب رواية مسلحي "جنيم"، فإنهم يواصلون فرض الحصار منذ الأسبوع الماضي على مدينتي كايس ونيورو، جنوب غرب البلاد، في وقت نفذوا هجومًا في موبتي، المدينة الرئيسية في وسط البلاد.

وكانت الساعة حوالي العاشرة مساءً من ليل الأحد، عندما أطلقت مجموعة من المسلحين على دراجات نارية النار على مركز شرطة عند مدخل موبتي وسط البلاد، ثم اتجهت جنوبًا عبر المدينة، ودخلت في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن المالية قبل أن يغادر المسلحون المنطقة.

وتحدثت مصادر محلية، عن مصرع شخصين على الأقل، ويُحتمل أن يكون ثالث قد لقي حتفه متأثرًا بجراحه، فقد كان الضحايا في مبنى مجاور لمركز الشرطة، والذي استهدفه المتطرفون.

وأخيرًا، قطع مقاتلو الجماعة، حركة المرور لعدة ساعات بين زانتيغيلا وكاسيلا، على بُعد حوالي خمسين كيلومترًا شرقي باماكو، وفُحصت المركبات، لكن الركاب تمكنوا من المغادرة.

ويرى مراقبون أن المسلحين يسعون إلى شنّ حرب اقتصادية شرسة، لخنق البلاد، وخاصةً لمنع وصول الإمدادات إلى الممر من السنغال أو موريتانيا.