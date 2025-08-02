ماسك: الاتحاد الأوروبي يدمر الديمقراطية

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دعا رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، الجمعة، جميع دول الاتحاد الأوروبي إلى مغادرته، معتبراً أن التكتل "يُدمّر الديمقراطية في أوروبا"، بحسب "سبوتنيك".
وكتب ماسك على منصة "إكس" معلقاً على قرار صادر عن محكمة العدل الأوروبية: "على إيرلندا أن تغادر الاتحاد الأوروبي".
وأضاف: "برأيي، يجب على جميع الدول فعل ذلك، فهو يدمر الديمقراطية في أوروبا".
وكانت محكمة العدل الأوروبية قضت يوم الجمعة بعدم جواز استخدام الحكومة الإيرلندية أزمة نقص المساكن في البلاد كسبب لرفض استقبال طالبي اللجوء.