كوريا الجنوبية تحث بيونغيانغ وموسكو على عدم تبادل السلاح
ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم الخميس، أن مجلس الأمن الوطني بالبلاد حثَّ كوريا الشمالية وروسيا على الوفاء بواجبهما فيما يتعلق بعدم تبادل الأسلحة.
وأفادت وكالة "نيوسيسط للأنباء، أن مجلس الأمن الوطني يتعامل بجدية تامة مع موضوع التعاون العسكري بين البلدين.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في أحدث موقع لإطلاق الصواريخ الفضائية في روسيا يوم الأربعاء.
وعبر كيم، في رحلة خارجية نادرة والأولى له منذ الوباء، إلى روسيا في قطاره المصّفح الثلاثاء.
وتعتقد واشنطن أن المحادثات قد تفضي إلى اتفاق بشأن صفقة أسلحة لدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا.
ويرافق كيم في زيارته إلى روسيا كبار المسؤولين العسكريين بمن فيهم المارشال بالجيش الشعبي الكوري باك جونغ تشون ومدير إدارة صناعة الذخائر جو تشون ريونغ.