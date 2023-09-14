كوريا الجنوبية تحث بيونغيانغ وموسكو على عدم تبادل السلاح

ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم الخميس، أن مجلس الأمن الوطني بالبلاد حثَّ كوريا الشمالية وروسيا على الوفاء بواجبهما فيما يتعلق بعدم تبادل الأسلحة.

وأفادت وكالة "نيوسيسط للأنباء، أن مجلس الأمن الوطني يتعامل بجدية تامة مع موضوع التعاون العسكري بين البلدين.