الماليزيون يصوتون في انتخابات محلية تختبر حجم التأييد لرئيس الوزراء

وحقق التحالف الوطني، تحت قيادة رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين، نجاحات كبيرة في معاقل الملايو في الانتخابات العامة الأخيرة في نوفمبر تشرين الثاني 2022.

ورسم التحالف الوطني لنفسه صورة خالية من الفساد وانتقد بشدة أنور لتشكيله تحالفا مع منافسه السابق في الائتلاف،المنظمة الوطنية المتحدة للملايو التي تحوم حولها شبهات فساد، من أجل الحصول على الأغلبية في البرلمان.

وأظهرت استطلاعات الرأي التي أُجريت قبل التصويت، اليوم السبت، أنه من المتوقع أن يحتفظ حزبا أنور ومحيي الدين بالأغلبية في الولايات التي يسيطر عليها كلاهما، مع احتمال توسيع التحالف الوطني تأييده في المناطق التي بها أغلبية من الملايو في جميع الولايات الست.

كما أظهرت استطلاعات رأي أجراها مركزا مرديكا وإلهام مخاوف قوية بين الناخبين بشأن قضايا اقتصادية مثل ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو وضعف العملة.

وقال ناخب ماليزي يبلغ 28 عاما في مقاطعة سيلايانج بولاية سيلانجور إنه يأمل أن تتمكن المبادرات التي أعلنتها حكومة أنور من تغيير الاقتصاد.

ركز أنور منذ وصوله إلى السلطة على إجراء إصلاحات اقتصادية ومؤسسية بما في ذلك خفض الدعم للأثرياء وتيسير قواعد إدراج الشركات وإلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية.

وعلى الرغم من ذلك، أثار المنتقدون مخاوف بشأن زيادة الرقابة الحكومية على المحتوى المنشور على الإنترنت والتعصب المتزايد ضد مجتمع الميم في البلاد. وقال أنور إن حكومته لن تعترف بحقوق مجتمع الميم.