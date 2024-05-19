أمريكا تخوض "حرب تجسس" مع الصين في أعماق البحار

تهديد أمني

وأفاد خبراء الصناعة بأن الاستفادة من تدفقات البيانات العالمية لا تزال أسهل بكثير على الأرض، لكن الإصلاح في البحر يمكن أن يوفر فرصة لتثبيت جهاز لتعطيل الكابل عن بعد، أو لدراسة التكنولوجيا في أجهزة إعادة الإرسال المتقدمة التي تقوم شركات أخرى بتركيبها.

وأكد المسؤولون أنفسهم، أن سفن إصلاح الكابلات تشكل تهديدًا أمنيًّا؛ لأنها يمكن أن تشارك في التنصّت السري على تدفقات البيانات تحت سطح البحر، أو رسم خرائط لقاع المحيط لإجراء استطلاع على وصلات الاتصالات العسكرية الأمريكية، أو سرقة الملكية الفكرية القيّمة المستخدمة في معدات الكابلات. كما إن السفن يمكنها أيضًا مد كابلات للجيش الصيني.

وأضاف المسؤولون، أنهم قلقون بشكل خاص بشأن أمن الكابلات التي تحمل بيانات حساسة إلى القواعد الأمريكية والأصول العسكرية الأخرى في المحيط الهادئ وفي جميع أنحاء العالم. ورغم أنها مشفرة، فإنها يمكن أن تمر عبر خطوط الإنترنت التجارية.

ولمنع الانقطاعات بسبب الخطوط التالفة، تقوم الحكومة الأمريكية بتمويل العديد من مشاريع الكابلات في المحيط الهادئ بالتعاون مع شركات الإنترنت الأمريكية، مثل: "غوغل".

وقالت "غوغل" هذا العام إنها "تستثمر مليار دولار في كابلات جديدة ومشروعات بنية تحتية أخرى في المنطقة".