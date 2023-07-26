رئيس بنين يتجه إلى النيجر في وساطة بشأن "الانقلاب"

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن رئيس بنين، باتريس تالون، في طريقه إلى النيجر للقيام بوساطة، بعدما عمد عناصر في الحرس الرئاسي إلى اعتقال رئيسها محمد بازوم، في ما يبدو أنها محاولة انقلاب.

وفي وقت سابق اليوم، قالت رئاسة النيجر، في بيان، إن بعض عناصر الحرس الرئاسي بدؤوا حركة "مناهضة للجمهورية" و"فاشلة"، وإن الجيش الوطني مستعد لمهاجمتهم، "إذا لم يعودوا لرشدهم".

ونقلت الوكالة قول رئيس نيجيريا بولا أحمد تينوبو، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا: "رئيس بنين سيغادر إلى هناك الآن.. إنه في طريقه إلى النيجر".

وقال تينوبو إثر لقائه تالون في ابوجا: "سيغادر إلى هناك الآن، إنه في طريقه" إلى النيجر. وتتولى نيجيريا راهنا الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

وندد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأشد العبارات، بأية محاولة للسيطرة على السلطة بالقوة في النيجر، ويدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس.

وقال مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان، إن "الأمين العام يتابع الموقف في النيجر عن كثب، ويندد، بأشد العبارات، بأية محاولة للسيطرة على السلطة بالقوة، وتقويض الحكم الديمقراطي والسلم والاستقرار في النيجر".

يذكر أن رئيس النيجر الحالي، محمد بازوم، يتولى السلطة منذ أبريل (نيسان) 2021، وهو أول رئيس من الأقلية العربية للبلاد، حيث تسلم الرئاسة من الرئيس السابق محمدو يوسوفو، في أول انتقال سلمي للسلطة في النيجر من رئيس مدني منتخب إلى آخر منذ استقلال البلاد العام 1960.