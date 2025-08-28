دول "الترويكا" الأوروبية تبلغ واشنطن تفعيلها "آلية الزناد" ضد إيران اليوم

كشف موقع "أكسيوس"، اليوم الخميس، أن دول "الترويكا" الأوروبية الثلاث أبلغت الولايات المتحدة عزمها تفعيل "آلية الزناد" الخاصة بالعقوبات على إيران، اليوم الخميس.

ونقل الموقع عن دبلوماسي أوروبي قوله إن زعماء "الترويكا" أبلغوا وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو بنيتهم تفعيل آلية العقوبات اليوم، وأنهم يعتقدون أن إيران تنتهك التزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

وشددت دول الترويكا، ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، على أن إطلاق عملية إعادة فرض العقوبات لا يعني نهاية الدبلوماسية، وأن الترويكا تظل منفتحة على التواصل مع إيران في الأسابيع التي تسبق سريان العقوبات.

تزامن ذلك مع لقاء عقده وزيرا الخارجية الأمريكي والإسرائيلي، في واشنطن، الخميس، بحثا خلاله "قضايا رئيسية في غزة ولبنان وسوريا وأهمية مواجهة النفوذ الخبيث الذي تمارسه إيران"، بحسب بيان للخارجية الأمريكية.

من جهتها، ذكرت الخارجية الإسرائيلية أن الجانبين بحثا "المسألة الإيرانية بعد تعاون البلدين لإزالة التهديد الإيراني"، إلى جانب بحث "التعاون في صد التحركات المناوئة لإسرائيل على الساحة الدولية".