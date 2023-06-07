أردوغان يبلغ بوتين بضرورة إجراء تحقيق شامل في انهيار سد كاخوفكا
أبلغ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية، اليوم الأربعاء، بضرورة إجراء تحقيق شامل في انهيار سد كاخوفكا الضخم على خط المواجهة بين القوات الروسية والأوكرانية.
وذكر بيان صادر عن مكتب أردوغان، أنه أبلغ بوتين بأنه يمكن تشكيل لجنة دولية تضم الأمم المتحدة وتركيا للنظر في القضية.
من جانبه، اقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، تشكيل لجنة تحقيق دولية في تدمير سد كاخوفكا في جنوب أوكرانيا.
وجاء في بيان للرئاسة التركية، "قال الرئيس اردوغان إنه يمكن تشكيل لجنة بمشاركة خبراء من طرفي النزاع والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بما في ذلك تركيا".
وأدّى استهداف السد، الذي تتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأنه، أمس الثلاثاء، إلى فيضانات غمرت حوالي 20 بلدة، وإجلاء آلاف الأشخاص، وهو ما أثار غضبًا دوليًا.
وجعل التدمير الجزئي الذي لحق بالسد، من محطة "زابوريجيا" النووية أقرب إلى خط المواجهة.
وتستخدم مياه سد كاخوفكا لتبريد المحطة النووية، التي يسيطر عليها الجيش الروسي، من أجل منع وقوع حادث نووي.