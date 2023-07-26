5 حقائق عن النيجر

سلطت عملية احتجاز رئيس محمد بازوم من قبل عناصر الحرس الرئاسي، اليوم الاربعاء، الضوء على هذا البلد الأفريقي الفقير.

في ما يأتي خمس نقاط للتعريف بالنيجر الذي يمر بمحاولة انقلاب حسبما وصفها الاتحاد الأفريقي ودانها بشدة.

قاحلة وفقيرة

النيجر بلد شاسع يقع في غرب إفريقيا تغطي الصحراء ثلثي مساحته ويعد أحد أفقر دول العالم.

نصف سكان البلد البالغ عددهم الإجمالي 26,2 مليون نسمة يعيشون في الفقر الذي يفاقمه معدّل إنجاب هو الأعلى في العالم بلغ 6,8 أطفال لكل امرأة في العام 2021.

على غرار بلدان أخرى تقع على الطرف الجنوبي للصحراء، يقضم التصحّر مساحات شاسعة من البلاد ما يتسبب بمواسم جفاف متتالية فاقمت الجوع المستشري.

والنيجر جزء من مشروع السور الأخضر العظيم الذي يرمي إلى إقامة ممر من الأشجار والشتول في القارة يمتد عبر منطقة الساحل بأكملها بطول ثمانية آلاف كيلومتر.

عرضة للانقلابات

تعاني النيجر انعدام استقرار سياسي مزمنا منذ أن نالت استقلالها عن فرنسا في العام 1960.

وشهدت البلاد أربعة انقلابات وقع آخرها (من دون الأخذ في الاعتبار التطورات الحالية) في شباط/فبراير 2010 وأطاح حينها الرئيس مامادو تاندجا.

أما أول عملية انتقالية ديموقراطية للسلطة فشهدتها البلاد في العام 2021 عندما تولى بازوم الرئاسة بعدما تنحّى سلفه طوعا.

الأربعاء، قطع عناصر في الحرس الرئاسي مداخل مقر إقامة بازوم، وبعدما فشلت المحادثات رفضوا الإفراج عنه.