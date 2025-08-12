غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة على بلدة زبقين جنوبي لبنان

logo
العالم

واشنطن وإسلام أباد تعقدان جولة محادثات حول مكافحة الإرهاب

واشنطن وإسلام أباد تعقدان جولة محادثات حول مكافحة الإرهاب
وفد الولايات المتحدة وباكستان المصدر: مكتب مكافحة الإرهاب الأمريكي
إرم نيوز
إرم نيوز
12 أغسطس 2025، 8:34 م

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة وباكستان عقدتا، اليوم الثلاثاء، في إسلام أباد، أحدث جولة من المحادثات المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

وأضافت الوزارة في بيان أن البلدين ناقشا "الأهمية البالغة" لوضع استراتيجيات فعالة لمواجهة التهديدات الإرهابية، بما في ذلك تلك الصادرة عن جيش تحرير بلوشستان وتنظيم "داعش" – ولاية خراسان، وحركة طالبان باكستان.

أخبار ذات علاقة

مقتل 9 جنود باكستانيين بهجوم في بلوشستان

مقتل 9 جنود باكستانيين بهجوم في بلوشستان

وشدد البيان على أن الولايات المتحدة "تشيد بنجاحات باكستان المستمرة في احتواء الكيانات الإرهابية التي تهدد السلم والأمن في المنطقة والعالم، معربة عن تعازيها بالضحايا المدنيين وأفراد أجهزة إنفاذ القانون في الهجمات الإرهابية التي شهدتها باكستان، ومنها الهجوم الوحشي على قطار جعفر إكسبريس وتفجير حافلة مدرسية في خوزدار".

وأوضح البيان أن واشنطن وإسلام أباد تؤكدان على "أهمية بناء أطر مؤسسية أقوى، وتطوير القدرات لمواجهة التحديات الأمنية، ومكافحة استغلال التكنولوجيات الناشئة لأغراض إرهابية".

وشدد البيان على نية التعاون الوثيق في المحافل المتعددة الأطراف، ومنها الأمم المتحدة، لتعزيز نهج فعال ومستدام لمكافحة الإرهاب.

وأعلنت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، أنها صنفت جماعة جيش تحرير بلوشستان الانفصالية المسلحة منظمة إرهابية أجنبية.

أخبار ذات علاقة

أمريكا تصنف جيش تحرير بلوشستان "منظمة إرهابية أجنبية"

أمريكا تصنف جيش تحرير بلوشستان "منظمة إرهابية أجنبية"

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC