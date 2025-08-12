واشنطن وإسلام أباد تعقدان جولة محادثات حول مكافحة الإرهاب

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة وباكستان عقدتا، اليوم الثلاثاء، في إسلام أباد، أحدث جولة من المحادثات المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

وأضافت الوزارة في بيان أن البلدين ناقشا "الأهمية البالغة" لوضع استراتيجيات فعالة لمواجهة التهديدات الإرهابية، بما في ذلك تلك الصادرة عن جيش تحرير بلوشستان وتنظيم "داعش" – ولاية خراسان، وحركة طالبان باكستان.

وشدد البيان على أن الولايات المتحدة "تشيد بنجاحات باكستان المستمرة في احتواء الكيانات الإرهابية التي تهدد السلم والأمن في المنطقة والعالم، معربة عن تعازيها بالضحايا المدنيين وأفراد أجهزة إنفاذ القانون في الهجمات الإرهابية التي شهدتها باكستان، ومنها الهجوم الوحشي على قطار جعفر إكسبريس وتفجير حافلة مدرسية في خوزدار".

وأوضح البيان أن واشنطن وإسلام أباد تؤكدان على "أهمية بناء أطر مؤسسية أقوى، وتطوير القدرات لمواجهة التحديات الأمنية، ومكافحة استغلال التكنولوجيات الناشئة لأغراض إرهابية".

وشدد البيان على نية التعاون الوثيق في المحافل المتعددة الأطراف، ومنها الأمم المتحدة، لتعزيز نهج فعال ومستدام لمكافحة الإرهاب.

وأعلنت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، أنها صنفت جماعة جيش تحرير بلوشستان الانفصالية المسلحة منظمة إرهابية أجنبية.