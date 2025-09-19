الجيش الأمريكي يرجح مقتل 4 من جنوده إثر تحطم مروحية في واشنطن

أعلنت قيادة العمليات الخاصة في الجيش الأمريكي، يوم الجمعة، أن 4 جنود يُعتقد أنهم لقوا حتفهم في حادث طائرة وقع يوم الأربعاء الماضي قرب قاعدة عسكرية في ولاية واشنطن.

وذكرت قيادة العمليات الخاصة أن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق، مشيرة إلى أنها ستعلن أسماء الجنود في الوقت المناسب.

من جهتها، أوضحت قيادة العمليات الخاصة أن المروحية كانت في مهمة تدريب روتينية غرب قاعدة "لويس - ماكورد" عندما تحطمت حوالي الساعة 9 مساءً يوم الأربعاء.

وكشف مسؤولون بالجيش أن الجنود كانوا تابعين لفوج طيران العمليات الخاصة رقم (160)، المحمول جوًا.

وكانت السماء في المنطقة صافية في الغالب مع رياح خفيفة من الجنوب وقت وقوع الحادث، وفقًا للهيئة الوطنية للأرصاد الجوية.

وقال قائد قيادة العمليات الخاصة الأمريكية، الفريق جوناثان براغا: "قلوبنا مع عائلات وأصدقاء وزملاء هؤلاء الملاحقين الليليين. لقد كانوا محاربين من النخبة جسّدوا أسمى قيم الجيش والعمليات الخاصة، ولن تُنسى تضحياتهم أبدًا".