الأمم المتحدة تحض تايلاند وكمبوديا على "احترام" وقف إطلاق النار

حثّت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، كمبوديا وتايلاند على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار على الحدود بينهما بالكامل واتّخاذ تدابير سريعة لبناء الثقة والسلام.

وقال المفوّض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان: "لا بدّ من احترام هذا الاتفاق الأساسي بالكامل وبنيّة حسنة من الطرفين، فيما تتواصل الجهود الدبلوماسية لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع".

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وأمس الثلاثاء، قال متحدث باسم الجيش التايلاندي، إنه تم تأجيل اجتماع بين قادة جيشي تايلاند وكمبوديا كان من المقرر عقده في الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، مضيفا أنه لم يتم تحديد موعد جديد للمحادثات حتى الآن.

وقال مسؤول تايلاندي، إن الجيشين التايلاندي والكمبودي ما زالا بحاجة إلى الاتفاق على مكان الاجتماع لإجراء محادثات بعد تأجيل المفاوضات بين بعض القادة، وذلك عقب اتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين.



