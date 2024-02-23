بلومبيرغ: قمح روسيا يضمن لها موطئ قدم في أفريقيا

اعتبر موقع "بلومبيرغ" الأمريكي، أن سخاء روسيا في تقديم حبوب القمح مجاناً لبعض الدول الأفريقية الفقيرة، يمهّد للتواجد الروسي هناك ويمكنها كذلك من الحصول على مزيد من الدعم السياسي في وقت يجتمع الغرب ضدها.

وأفاد التقرير بأن روسيا، أكبر مصدر للقمح في العالم، قدمت 50 ألف طن من القمح بالمجان لكل من بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى وإريتريا، كما وعد الرئيس فلاديمير بوتين على هامش القمة الروسية الأفريقية العام الماضي.

وفتح ذلك الباب، بحسب الموقع، لوصول قوات روسية إلى بوركينا فاسو وافتتاح موسكو سفارة لها هناك. وتحصل مالي، التي تجنبت انتقاد الحرب في أوكرانيا، على مصفاة للذهب برعاية روسية. في حين، صوتت إريتريا ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب روسيا بسحب قواتها من أوكرانيا.