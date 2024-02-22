اليابان تحظر تصدير 5 فئات جديدة من البضائع إلى روسيا

فرضت اليابان حظرا على تصدير خمس فئات جديدة لسلع من قسم الأدوات الآلية إلى روسيا، بعد تحليل الأسلحة المستخدمة في أوكرانيا.

وتم نشر قائمة السلع، على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، بناء على نتائج الإجراءات التي اتفقت عليها دول مجموعة السبع في مارس من العام الماضي، وأضيفت إليها الفئات الجديدة اليوم الخميس.

وقالت الوزارة اليابانية: "بالتعاون مع الدول الرائدة، بما فيها بلادنا، وبناء على نتائج التحليل وتحديد الأجزاء المستخدمة في الأسلحة الروسية التي استخدمت في أوكرانيا، سننشر قائمة البضائع التي تشمل الأجزاء الإلكترونية للدوائر المتكاملة والترانزستورات وأجهزة الاتصال اللاسلكي والكاميرات، بالإضافة إلى المعدات والآلات لتطويرها وإنتاجها، وهذه تخضع لإجراءات حظر الصادرات إلى روسيا في الوضع الحالي".

وتتضمن قائمة السلع المحظور تصديرها إلى روسيا حتى الآن، خمسة أقسام كبيرة للمنتجات مثل أجزاء الدوائر المتكاملة؛ ومعدات لأنظمة الاتصالات، والثنائيات، والترانزستورات، والكاميرات الرقمية، والمعدات البصرية، وأجزاء لتصميم وتصنيع أشباه الموصلات.

وفي الوقت الراهن، تمت إضافة قسم سادس، وهو يتعلق بالمخارط والماكينات ذات التحكم الرقمي بالكمبيوتر، وهذا القسم يتكون من خمسة عناصر: مراكز التصنيع والمعالجة، والمخارط بالتحكم الرقمي وماكينات الطحن بالتحكم الرقمي، والمكونات المختلفة لهذه الماكينات.