بوتين وزعيم كوريا الشمالية يتعهدان بتوطيد العلاقات

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، تبادل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، خطابات يتعهدان فيها بتطوير علاقاتهما لتتحول إلى ما وصفها كيم بـ"علاقة استراتيجية ممتدة".

وتأتي الخطابات بمناسبة الذكرى السابعة والثمانين لتحرير كوريا من حكم اليابان الاستعماري الذي استمر من 1910 إلى 1945، وهو يوم عطلة رسمية في كوريا الجنوبية أيضاً.

وذكرت الوكالة أن كيم قال في خطابه إلى بوتين إن الصداقة بدأت بين البلدين في الحرب العالمية الثانية بالانتصار على اليابان والآن "تظهر بشكل كامل قوتهما وأنهما لا يقهران في الكفاح لكسر هيمنة الاستعماريين وممارساتهم التعسفية".

ونقلت الوكالة عن كيم قوله في رسالته "أنا مقتنع تماما بأن الصداقة والتضامن سيتطوران بشكل أكبر إلى علاقة استراتيجية ممتدة بما يتماشى مع متطلبات الحقبة الجديدة".

وتعهد بوتين في رسالته إلى كيم بتوطيد العلاقات الثنائية. وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن بوتين قال "أنا واثق من أننا سنعزز التعاون الثنائي في جميع المجالات من أجل مصلحة الشعبين والاستقرار والأمن الراسخين في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا بأكمله".

وتتهم واشنطن كوريا الشمالية بدعم جهود روسيا في حربها على أوكرانيا، وتعتقد أن موسكو تسعى إلى زيادة تعاونها العسكري مع بيونغ يانغ، فيما ينفي الطرفان الروسي والكوري الشمالي هذا الاتهام.