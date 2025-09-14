مسيّرة مجهولة تخترق أجواء إيلات وتثير الذعر في إسرائيل

قالت القناة 12 العبرية، فجر اليوم الاثنين، إن طائرة مسيّرة مجهولة المصدر والهوية اخترقت الأجواء الجنوبية للبلاد.

وأضافت القناة العبرية أن طائرة مروحية عسكرية تلاحق الطائرة المسيّرة التي عبرت الحدود من شمال إيلات في محاولة لإسقاطها.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت قرب مطار "رامون" الدولي شمالي إيلات، إثر رصد مسيّرة.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان ميليشيا الحوثي في اليمن استهداف عدد من المواقع الإسرائيلية بطائرات مسيّرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أولي، أنه "تم تفعيل الإنذارات بشأن تسلل طائرة معادية إلى منطقة إيلات، ويتم فحص التفاصيل".

ولاحقاً، أصدر الجيش بياناً آخر جاء فيه أنه "في أعقاب الإنذارات التي تم تفعيلها قبل فترة قصيرة بشأن تسلل طائرة معادية في منطقتي إيلات وبئر أورا، يبدو أن هذا كان إنذاراً خاطئًا، وانتهت الحادثة".