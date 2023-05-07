في اللحظات الأخيرة.. طائرة بولندية تتجنب تصادما مع مقاتلة روسية على الحدود

وأضافت: "المقاتلة الروسية حلقت في مواجهة مقدمة الطائرة البولندية واعترضت مسارها من مسافة خطرة قدرها الطاقم بأنها نحو خمسة أمتار".

وأشارت إلى أن المقاتلة الروسية ابتعدت بعد ثلاث مرات من الاقتراب في الواقعة التي حدثت في المجال الجوي الدولي.

وقالت وزارة الدفاع الرومانية في بيان صحفي، إن سلوك المقاتلة الروسية غير مقبول بالمرة.

وذكرت الوزارة في البيان: "هذه الواقعة إثبات إضافي على النهج الاستفزازي للاتحاد الروسي في البحر الأسود".