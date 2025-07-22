قيادي في الحرس الثوري: المواجهة مع إسرائيل قد تتكرر

أكد قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني الجديد العميد مجيد موسوي، أن المواجهة مع إسرائيل قد تتكرر، ويجب الاستعداد لكل الاحتمالات، وذلك في أول مقابلة له منذ تعيينه أجراها مع القناة الثالثة الإيرانية.

وقال العميد موسوي الذي عينه المرشد علي خامنئي، في 14 من يونيو/ حزيران الماضي، قائداً جديداً لقوّة الجو-فضاء في الحرس الثوري، وذلك عقب اغتيال القائد السابق، اللواء أمير علي حاجي زاده، في هجوم نفّذته إسرائيل "إن الشعب الإيراني دائمًا ما يقف بحزم في الدفاع عن الوطن"، مشددًا على ضرورة أن يلعب كل فرد دوره بشكل صحيح في هذا الميدان.

وحذّر موسوي من احتمال تكرار ما سمَّاه "مشهد عاشوراء في البلاد"، قائلاً: "علينا أن نكون مستعدين لكل الاحتمالات، والأهم أن نفهم مسؤوليتنا جيداً" وفق تعبيره.

وقال موسوي: "كل واحد منا يحمل مسؤولية ورسالة، والشعب الإيراني العظيم أثبت، مرات عديدة، كيف يمكنه، بالصبر والعزيمة، أن يكون حاضرًا بفاعلية في الدفاع عن كيان الوطن، والنظام الإسلامي" وفق قوله.

يذكر أن القوّة الجو-فضائية للحرس الثوري تُعد إحدى أهم أذرع إيران العسكرية في مجال تطوير الصواريخ الباليستية، والطائرات المسيّرة، والأنظمة الفضائية.

